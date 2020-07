NBA-Legende Charles Barkley: Rassismus-Debatte ist zum Zirkus geworden

11. Dirk Nowitzki (1x NBA-Champion, 1x MVP, 1x Finals-MVP): Er war bleich, jung und aus Europa. Als Nowitzki 1998 in die NBA kommt, haben die Milwaukee Bucks mit ihrem 9. Pick kein großes Interesse am "German Wunderkind". Stattdessen schicken sie den Schlacks nach Dallas und holen sich... © Getty Images

Robert "Tractor" Traylor - ein Spieler, der schon am College Gewichtsprobleme hat. Nowitzkis Karriere ist bekannt, der Traktor startete in sieben Jahren in 73 NBA-Spielen von Beginn an. Keine weiteren Fragen... © Getty Images

10. Charles Barkley (1x MVP, 2x bester Rebounder NBA): Großmaul Barkley will weg aus Philadelphia, er darf weg aus Philadelphia. Doch was sich die 76ers dafür andrehen lassen, ist eine absolute Frechheit... © Getty Images

Andrew Lang, Tim Perry (Bild) und Jeff Hornacek wechseln von Phoenix nach Philly. Außer Hornacek nur Graupe - und es gibt nicht mal einen Draft-Pick oben drauf. Die 76ers bezahlen für ihre Dusseligkeit und verpassen im folgenden Jahr prompt die Playoffs. Barkley führt die Suns 1993 in die NBA-Finals, unterliegt aber Jordans Bulls © Getty Images

9. Scottie Pippen (6x NBA-Champion, 8x All-Defensive First Team): Die Seattle Supersonics bekommen 1986 von den New York Knicks einen Erstrunden-Pick für das folgende Jahr. An Position 5 findet so der schlacksige Small Forward Pippen den Weg in den Nordwesten der USA. Ein lange Verweildauer hat Pippen in Seattle aber nicht, denn... © Getty Images

nichts ist verlockender, als die Fähigkeiten von Olden Polynice. In drei Jahren mit den Supersonics startete Polynice sieben Spiele. Insgesamt 17 Jahre hält der Center die Knochen hin, doch im Vergleich zu Pippens Karriere bei den Chicago Bulls werden sich die Sonics gehörig in den Hintern beißen... © Getty Images

8. James Worthy (3x NBA-Champion, 1x Finals-MVP): Die Los Angeles Lakers haben ein ganz besonderes Talent, gegnerischen Teams ihre Spieler abzuschwätzen - und zwar auf die harte Tour. James Worthy kommt 1982 als NCAA-Champion mit den North Carolina Tar Heels in die Liga und hätte ursprünglich den Cleveland Cavaliers zugestanden... © Getty Images

Aber Weitsicht gehört zwei Jahre zuvor nicht zu den Kernkompetenzen der Kavaliere. Don Ford (r.) verzaubert die Lakers-Welt mit rund sechs Punkten im Schnitt und weckt die Begehrlichkeiten der Cavs. Ford und Chad Kinch wandern also nach Cleveland, Butch Lee und der Erstrunden Pick im Jahr 1982 landen in L.A. Und das war nur der Anfang der Lakers-Kraken... © Getty Images

7. Elvin Hayes (1x NBA-Champion, 1x bester Scorer, 2x bester Rebounder): 22 Punkte und 13 Rebounds im Schnitt! Das klingt nach einem Baustein, den man für immer in seinem Team haben will. Außer bei den Houston Rockets vielleicht... © Getty Images

Wer könnte auch bei Jack Marin widerstehen... Zwar sorgt der Korbjäger der Baltimore Bullets auch für 22 Punkte im Schnitt, doch an die Rebound-Qualitäten eines Hayes kommt er nicht im Ansatz ran. Da macht es nur Sinn, dass die Spieler eins zu eins getauscht werden. Hayes führt die Bullets, dann in Washington beheimatet, zur ersten Meisterschaft, Marin wird kurze Zeit später nach Buffalo geschickt © Getty Images

6. Moses Malone (1x NBA-Champion, 3x MVP, 1x Finals-MVP, 6x bester Rebounder): Die Portland Trail Blazers besitzen ein unvergleichliches Talent, gute Möglichkeiten verstreichen zu lassen. 1976 sichert sich das Team aus Oregon die ABA-Spieler Maruice Lucas und Moses Malone. So weit so gut,... © Getty Images

Doch statt um Center Bill Walton und die beiden Neuen ein furchterregendes Trio der Zukunft zu bilden, wird Malone gegen Rick Robey getauscht... Portland gewinnt zwar ein Jahr später den NBA-Titel, doch eine mögliche Ära mit deutlich mehr Titeln wird leichtfertig verschenkt © Getty Images

5. Kobe Bryant (5x NBA-Champion, 1x MVP, 2x Finals-MVP): Es ist mal wieder Lakers-Time! Im Sommer 1996 kommen die Charlotte Hornets auf die fixe Idee, dass ihnen ein Center zur absoluten Spitze in der NBA fehlt. Wen könnte man also in den Trade-Topf werfen, um einen Big Man an Land zu ziehen? Klar, einen 17-jährigen Highschooler, der kurz zuvor an Position 13 gedraftet wird... © Getty Images

...und Kobe Bryant heißt. Der Lakers-Fluch schlägt einmal mehr zu. Center Vlade Divac wechselt nach Charlotte und ist sicher kein Schlechter, doch an die Erfolge eines Kobe Bryant kommt er natürlich nie im Leben ran. Die Charlotte-Franchise geht unter und muss zur Strafe nach New Orleans umziehen © Getty Images

4. Wilt Chamberlain (2x NBA-Champion, 4x MVP, 1x Finals-MVP): Das Potenzial eines Spielers nicht erkennen und ihn traden ist das eine, einen Superstar ohne ersichtlichen Grund vom Hof zu jagen, ist schlichtweg Wahnsinn. Philadelphia rückt auf der Irrsinns-Skala mutig nach vorne... © Getty Images

Darrall Imhoff (r.), Archie Clark und Jerry Chambers - Drei für Einen! Und selbst dann ist das Geschäft einfach nur verrückt. Einer der dominantesten Spieler aller Zeiten wechselt zu den Lakers und führt die Kalifornier 1972 zur ersten Meisterschaft überhaupt. So gesehen der Chamberlain-Trade die Keimzelle des Lakers-Erfolgs, der Rest ist Geschichte © Getty Images

3. Kareem Abdul-Jabbar (6x NBA-Champion, 6x MVP, 2x Finals-MVP, 2x bester Scorer, 1x bester Rebounder, bester Scorer der NBA-Geschichte): Die Liste der Erfolge und Auszeichnungen des Center würden den Rahmen sprengen, was also hat die Milwaukee Bucks 1975 dazu getrieben, den Erfinder des Skyhook ziehen zu lassen? © Getty Images

Elmore Smith, Junior Bridgeman, Dave Meyers und Brian Winters sind nach Ansicht der Bucks vier Gründe, allein die Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Keiner wurde All-Star, und nach der einzigen Meisterschaft (70/71) mit Abdul-Jabbar verschwanden die Bucks in der Versenkung - bis jetzt! © Getty Images

2. Earvin "Magic" Johnson (5x NBA-Champion, 3x MVP, 3x Finals-MVP, 4x bester Assists): Genug des Lakers-Terrors? Natürlich nicht! Auch Magic Johnson wäre ursprünglich kein Laker gewesen, aber die New Orleans Jazz sind sogar zu dusselig, um 1+1 zusammenzuzählen... © Getty Images

Gail Goodrich will weg aus L.A. und bekommt mit Essie Givens and Jack Givens seinen Willen. Die Jazz schicken Kenny Carr, Freemen Williams, Sam Worthen nach L.A. - einen Pick im Jahr 1979. Und jetzt wird es interessant. New Orleans bleibt unterirdisch und was folgt daraus? Na klar, der erste Pick im Draft 1979. Gut gemacht Jazz. Die Lakers freuen sich ein Loch ins Knie und starten mit Magic in eine goldene Ära... © Getty Images

