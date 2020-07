Formel 1: Lewis Hamilton bei Mercedes vor Vertragsverlängerung - Wolff zuversichtlich

Hamilton jubelt bei Ferrari-Debakel in Spielberg

In den kommenden Wochen soll Lewis Hamilton bei Mercedes mit einem neuen Vertrag ausgestattet werden. Der aktuelle Kontrakt läuft noch bis Ende diesen Jahres.

Nach der erneuten Machtdemonstration von Lewis Hamilton beim Grand Prix in Spielberg sollen im Hause Mercedes auch personell Nägel mit Köpfen gemacht werden:

"Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen da zu Potte kommen. Es ist schlichtweg zeitlich noch nicht ausgegangen", sagte Mercedes Team-Chef Wolff am Rande des Rennens in der Steiermark. Die Verlängerung bei Mercedes gilt dem Vernehmen nach nur noch als Formalie.