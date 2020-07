Paris Saint-Germain gewinnt Test in Le Havre vor Zuschauern

Draxler und Kehrer spielen jeweils eine Halbzeit

"Sieg für den französischen Fußball"

Der französische Meister hat in den nächsten Tagen noch zwei weitere Testspiele gegen Waasland-Beveren aus Belgien (17. Juli) und Celtic Glasgow (21. Juli). Am 24. Juli steht für PSG mit dem Coupe-de-France-Finale gegen AS Saint-Étienne das erste Pflichtspiel seit dem Abbruch des Spielbetriebs im März auf dem Programm. PSG trifft im Champions-League-Viertelfinale am 12. August auf Atalanta Bergamo.