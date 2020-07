FC Zürich: Zehn Coronafälle - Klubboss Ancillo Canepa infiziert

Der FC Zürich vermeldet am Freitag einen Coronafall im Team. Mittlerweile ist die Zahl der Infizierten stark gestiegen. Auch Präsident Canepa wird positiv getestet.

Nachdem am Freitag zunächst der frühere U20-Nationalspieler Mirlind Kryeziu positiv auf das Virus getestet wurde, hat der Klub mittlerweile insgesamt zehn Coronafälle bestätigt. Neben fünf weiteren Spielern und drei Staff-Mitgliedern ist demnach auch Präsident Ancillo Canepa betroffen.

"Wie ich öffentlich bereits mitgeteilt habe, war ich mit dem Mannschaftsbus unterwegs nach Neuenburg und zurück nach Zürich. Deshalb habe auch ich mich in Quarantäne begeben und einen Corona-Test machen lassen", sagte der 67-Jährige in einer Mitteilung des Klubs am Sonntag.