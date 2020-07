Manchester City: CAS entscheidet über Champions-League-Sperre

Der internationale Sportgerichtshof urteilt am Montagvormittag, ob Manchester City für die Champions League gesperrt bleibt. Für Guardiola und Co. geht es um viel.

Wenn am Montag um 10.30 Uhr in Lausanne ein Mausklick die Nachricht in die Welt schickt, wird Fußballengland schon gespannt vor dem Bildschirm darauf warten.