Klopp, Tuchel, Schmidt: Die deutschen Trainer in Europa

Jürgen Klopp und Thomas Tuchel haben bereits den Meistertitel. Ein dritter Deutscher kann es ihnen gleichtun. SPORT1 zeigt die Bilanz deutscher Trainer in Europa.

Doch nicht allen deutschen Trainern im europäischen Ausland war in der von Corona zerrissenen Spielzeit ein ähnliches Happy End beschieden. SPORT1 schaut auf die Bilanz der deutschen Coaches, die zum Teil noch um den Lohn der Saison kämpfen.

England - Premier League:

Jürgen Klopp (FC Liverpool): Für den Meistertrainer der Reds geht es in der Kür der Saison nur noch darum, der bis zur Coronapause märchenhaften Saison ein Sahnehäubchen aufzusetzen. Bei bislang 93 Punkten und noch drei ausstehenden Partien können die Reds Manchester City Punkterekord von 100 Zählern sogar noch knacken.

Daniel Farke (Norwich City): Genau entgegengesetzt ist die Stimmungslage bei Farke, der mit Norwich City nach dem überraschenden Aufstieg gleich wieder in die Championship hinunter muss.

Das 0:4 am Samstag gegen West Ham United besiegelte das Schicksal der Canaries mit ihren acht deutschen Spielern. "Wir sind unglaublich enttäuscht", sagte Farke anschließend der BBC . "Vom ersten Tag an lagen unsere Überlebenschancen vielleicht bei fünf Prozent. Wenn sich der Staub gelegt hat, sehen wir das Ergebnis, das wir erwartet haben."

Frankreich – Ligue 1:

Thomas Tuchel (Paris St. Germain): Die zweite Spielzeit des früheren Mainzers und Dortmunders an der Seine war (und ist) keine einfache. Dabei führte er das Starensemble so souverän durch die französische Liga, dass sich keinerlei Widerspruch regte, als PSG nach dem Abbruch der Saison Anfang März zum Meister erklärt wurde.

Doch Tuchels Auftrag ist der Sieg in der Champions League. Für das Finalturnier muss er sein Team quasi komplett neu hochfahren. Als "Vorbereitungsspiele" stehen die Finals im Pokal gegen St. Etienne (24. Juli) und im Ligapokal gegen Lyon (31. Juli) auf dem Programm. Nach dem gewonnenen Machtkampf mit Sportdirektor Antero Henrique hat Tuchel mit PSG also noch weitere Erfolge vor Augen.

Russland - Premjer Liga:

Der frühre Schalke-Coach haderte zuletzt wiederholt mit Schiedsrichterentscheidungen. Beim jüngsten 1:1 im Stadtderby gegen Lokomotive Moskau musste er mit Gelb-Rot auf die Tribüne. Nach einer angeblich folgenden Handgreiflichkeit gegen den Unparteiischen wurde er für drei Partien gesperrt . In den letzten Partien bis zum Saisonende steht daher Tedescos Assistent Andreas Hinkel an der Seitenlinie.

Tedesco greift Schiedsrichtern an

Niederlande - Eredivisie:

Frank Wormuth (Heracles Almelo): Der ehemalige Trainerausbilder des DFB hat den früher gerne latent abstiegsgefährdeten Klub auch in seiner zweiten Saison auf einen stabilen Mittelfeldplatz (Rang 8) geführt, ehe Corona der Spielzeit ein vorzeitiges Ende setzte. Geerdet, mit klarer Linie und deshalb unumstritten.

Mit Roger Schmidt (PSV Eindhoven) und Thomas Letsch (Vitesse Arnheim) haben Anfang Juli zwei weitere deutsche Trainer ihre Arbeit in der Eredivisie aufgenommen.

Belgien – Jupiler Pro League:

Hannes Wolf (KRC Genk): Mitte November 2019 stieg der ehemalige Coach des VfB Stuttgart und des Hamburger SV in Genk ein. Der Vorjahresmeister war auf Platz acht abgerutscht. Unter Wolf ging es bis zum Abbruch der Liga nach 29 Spielrunden nur noch einen Platz nach oben – zu wenig, um in der neuen Saison in Europa mitzumischen. Eine herbe Enttäuschung für den KRC.

Nach dem verpassten Aufstieg des HSV gehen die Hamburger und Trainer Dieter Hecking getrennte Wege. Der Klub verschleißt den 26. Trainer seit dem Jahr 2000. SPORT1 zeigt das oft unrühmliche Ranking der HSV-Trainer in diesem Jahrtausend nach ihrem erbeuteten Punkteschnitt © SPORT1-Montage: Knigge/Tirl/Getty Images/Imago

PUNKTESCHNITT 3,0: Frank Arnesen (10.10.2011 bis 16.10.2011 - 1 Spiel). Der Sportchef half interimsweise und in Ermangelung an Alternativen im Herbst 2011 für eine Partie aus: Arnesen - in seiner eigentlichen Rolle glücklos - hat als einziger HSV-Coach dieses Jahrtausends eine hundertprozentige Siegquote © Getty Images

PUNKTESCHNITT 1,92: Martin Jol (r., 01.07.2008 bis 30.06.2009 - 53 Spiele): Unter dem Niederländer - seinerzeit anstelle des ebenfalls gehandelten Jürgen Klopp verpflichtet - spielt der HSV eine erfolgreiche Saison und zieht ins Halbfinale des DFB-Pokals und des UEFA-Cups ein © Getty Images

Am Ende wird diese Papierkugel Martin Jol zum Verhängnis. Im UEFA-Cup-Rückspiel gegen Nordrivale Werder Bremen lenkt die ausgerechnet von einem HSV-Fan geworfene Kugel den Ball zur Ecke. Aus dieser fällt das entscheidende Tor für die Bremer. Auch im DFB-Pokal scheitert der HSV an Werder. Jol flieht daraufhin zurück in die Niederlande © dpa Picture Alliance

Anzeige

PUNKTESCHNITT 1,85: Huub Stevens (02.02.2007 bis 30.06.2008 - 45 Spiele): Schalkes Jahrhunderttrainer Huub Stevens muss den HSV vor dem Abstieg retten. Das gelingt ihm in beeindruckender Manier. Von Platz 18 führt er die Hamburger noch auf Rang sieben © Getty Images

Doch zum Ende der Saison 2007/2008 verkündet Stevens seinen Abschied. Er möchte zurück in die Niederlande ziehen, um sich mehr um seine erkrankte Ehefrau zu kümmern. Immerhin verabschiedet er sich mit dem Einzug in den UEFA-Cup © Getty Images

PUNKTESCHNITT 1,79: Christian Titz (12.03.2018 bis 23.10.2018 - 19 Spiele). Titz übernimmt den HSV nach dem 27. Spieltag auf Tabellenrang 17 mit sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Den ersten Abstieg der Vereinsgeschichte kann er trotz 13 Punkten aus acht Spielen nicht verhindern © Getty Images

Unmittelbar nach dem Abstieg unterschreibt Titz einen neuen Vertrag bis 2020. Nach einem durchwachsenen Saisonstart in Liga zwei entschließt sich der HSV nach zehn Spieltagen dazu, Titz zu entlassen © Getty Images

Anzeige

PUNKTESCHNITT 1,68: Hannes Wolf (23.10.2018 bis 30.06.2018 - 28 Spiele): Als Nachfolger von Christian Titz sollte Wolf den Hamburger SV wieder in die Bundesliga führen. Übernahm den HSV auf Platz fünf und legte einen Traumstart hin. Sieben Siege aus den ersten acht Pflichtspielen machten die Hamburger zum Herbstmeister in Liga zwei © Getty Images

Doch in der Rückrunde geht nicht mehr viel zusammen. Einziger Lichtblick ist das Erreichen des DFB-Halbfinals, das Hamburg gegen RB Leipzig verliert. Der Nichtaufstieg besiegelte auch gleichzeitig das Aus von Wolf © Getty Images

PUNKTESCHNITT 1,65: Thomas Doll (18.10.2004 bis 01.02.2007 - 111 Spiele): Der frühere HSV-Spieler übernimmt von Klaus Toppmöller. Mit Offensivfußball und neuen Stars - allen voran Rafael van der Vaart - führt Doll den HSV 2006 tatsächlich zurück in die Champions League © Getty Images

Doch von da an geht es wieder bergab. Doll findet keinen Zugang mehr zu seinen Stars. Schließlich steht der HSV dort, wo ihn Doll einst übernommen hat: am Ende der Tabelle ©

Anzeige

PUNKTESCHNITT 1,63: Bruno Labbadia (r., 01.07.2009 bis 26.04.2010 - 51 Spiele): Die erste Amtszeit von Labbadia in Hamburg scheint zunächst eine erfolgreiche zu werden. Zwischenzeitlich sind die Hamburger gar Tabellenführer. Doch nach internen Streitigkeiten nimmt zunächst Beiersdorfer (l.) seinen Hut © Getty Images

Auch zwischen Labbadia und einzelnen Spielern kommt es zu Konflikten. Das Team baut in der Rückrunde kontinuierlich ab. Nach einem 1:5 in Hoffenheim muss Labbadia gehen. "Mit dem HSV habe ich noch nicht abgeschlossen", sagt sich Labbadia danach aber immer wieder ©

PUNKTESCHNITT 1,58: Dieter Hecking (01.07.2019 bis 04.07.2020 - 36 Spiele): Der Trainer-Routinier verpasste den Aufstieg ebenso wie Vorgänger Wolf - bei am Ende noch schwächerer Bilanz. Die 1:5-Pleite gegen Sandhausen zum Abschluss war der bittere Schlussakkord © Getty Images

PUNKTESCHNITT 1,51: Kurt Jara (l., 04.10.2001 bis 22.10.2003 - 79 Spiele): Der Österreicher soll den HSV wieder nach oben führen. Das gelingt zunächst, mit dem Ligapokal 2003 holen die Hamburger sogar einen Titel © Getty Images

Anzeige

Der HSV spielt 2003/2004 endlich wieder im Europacup und hofft auf Millioneneinnahmen. Doch dann wird es peinlich. In der ersten Runde des UEFA-Cups gegen Dnjepr Dnjepropetrowsk ist Schluss. Für Jara auch © Getty Images

PUNKTESCHNITT 1,5: Rodolfo Esteban Cardoso (19.09.2011 bis 09.10.2011 - 2 Spiele): Der frühere Edeltechniker und U23-Coach Rodolfo Cardoso springt gleich zweimal als Interimscoach ein. Der Haken: Er hat keine Trainerlizenz und muss jeweils nach zwei Spielen wieder gehen © Getty Images

Auch bei seiner zweiten Amtszeit (17.09.2013 bis 24.09.2013 - 2 Spiele) schneidet Cardoso mit dem gleichen zählbaren Ergebnis ab wie beim ersten Mal © Getty Images

PUNKTESCHNITT 1,48: Armin Veh (01.07.2010 bis 13.03.2011 - 27 Spiele): Der Stuttgarter Meistertrainer soll den HSV zusammen mit dem neuen Sportchef Bastian Reinhardt wieder nach ganz oben führen © Getty Images

Anzeige

Das Duo hat wenig Erfolg. Nach einem 0:6 beim von Louis van Gaal (r.) trainierten FC Bayern ist die Zeit Vehs in Hamburg abgelaufen © Getty Images

PUNKTESCHNITT 1,38: Frank Pagelsdorf (r., 01.07.1997 bis 17.09.2001 - 168 Spiele): Unter ihm ist noch alles gut, er bleibt so lange wie kein HSV-Trainer seit Ernst Happel © Getty Images

Mit Pagelsdorf erlebt der HSV die fußballerische Sternstunde dieses Jahrtausends. Man qualifiziert sich für die Champions League und trotzt Juventus Turin mit Superstar Zinedine Zidane in einem unvergesslichen Spiel ein 4:4 ab. An einen solchen Erfolg kann der HSV seitdem nie wieder anknüpfen © Getty Images

PUNKTESCHNITT 1,33: Ricardo Moniz (26.04.2010 bis 30.06.2010 - 3 Spiele): Der HSV will ohne Labbadia noch einen Titel holen und ins UEFA-Cup-Finale einziehen. Richten soll es nun der niederländische Techniktrainer © Getty Images

Anzeige

Dass das nicht klappt, war fast schon zu erwarten. Die Hamburger verlieren in Fulham und verpassen erneut das Finale. Moniz ist danach auch schon wieder Geschichte © Getty Images

PUNKTESCHNITT 1,32: Klaus Toppmöller (23.10.2003 bis 17.10.2004 - 38 Spiele): Von Toppmöller erhofft man sich ähnliche Erfolge wie zu seiner Zeit in Leverkusen, als er das Champions-League-Finale erreichte. Das klappt nicht so ganz. In der Liga springt nur Platz acht heraus © Getty Images

In der ersten Runde des DFB-Pokals 2004/2005 verpfeift dann Schiedsrichter Robert Hoyzer absichtlich das Spiel des HSV in Paderborn. Die Hamburger fliegen raus, Toppmöller danach auch. Noch heute sieht Toppmöller durch Hoyzer seine Karriere zerstört © Getty Images

PUNKTESCHNITT: 1,28: Thorsten Fink (17.10.2011 bis 17.09.2013 - 68 Spiele): Der frühere Bayern-Star Thorsten Fink gilt als Vertreter einer jungen, hoffnungsvollen Trainergarde. Beim HSV wird er den Erwartungen nicht gerecht. Mit Müh und Not schafft der HSV als 15. den Klassenerhalt © Getty Images

Anzeige

In Finks Amtszeit kassiert der HSV seine höchste Bundesliga-Pleite. Mit 2:9 geht man unter - mal wieder in München © Getty Images

PUNKTESCHNITT 1,16: Bruno Labbadia (15.04.2015 bis 25.09.2016 - 45 Spiele): Labbadia versucht es ein zweites Mal in Hamburg © Getty Images

Labbadia gibt alles, sieht nach eigenen Angaben sechs Wochen seine Ehefrau nicht. Und so rettet er den HSV in allerletzter Sekunde in der Relegation gegen den KSC. Zur Belohnung wird er 2015 zum Hamburger des Jahres gewählt © Getty Images

Das rettet ihn aber nicht vor der Entlassung im Jahr 2016. Beiersdorfer und auch Investor Klaus-Michael Kühne ist der fußballerische Auftritt des Teams zu dürftig © Getty Images

Anzeige

Nach einem Punkt aus den ersten fünf Spielen ist auch Bruno Labbadia Geschichte beim Hamburger SV. Sein zweites Engagement beim HSV endet am 25. September 2016 © Getty Images

PUNKTESCHNITT 1,12: Markus Gisdol (25.09.2016 bis 28.01.2018 - 52 Spiele): Der frühere Hoffenheimer Coach schafft einmal mit dem HSV den Klassenerhalt © Getty Images

Die Weiterentwicklung in Richtung sicherer Mittelfeldplatz klappt unter ihm aber nicht mehr. Sein Nachfolger wird Bernd Hollerbach © Getty Images

PUNKTESCHNITT 1,0: Joe Zinnbauer (16.09.2014 bis 22.03.2015 - 24 Spiele): Nach der ersten überstandenen Relegation stellt Vorstandsboss Dietmar Beiersdorfer Trainer Mirko Slomka den Stuhl vor die Tür. Für ihn wird U23-Coach Joe Zinnbauer befördert © Getty Images

Anzeige

Zinnbauer geht zwar mit viel Engagement zu Werke, doch fußballerisch kann er den HSV nicht weiterentwickeln. Wieder geht es gegen den Abstieg © Getty Images

PUNKTESCHNITT 0,89: Mirko Slomka (17.02.2014 bis 15.09.2014 - 19 Spiele): Nachdem ein Engagement von Felix Magath scheitert, übernimmt Mirko Slomka den HSV in höchster Abstiegsgefahr © Getty Images

Mit einer gehörigen Portion Glück rettet sich der HSV schließlich in der Relegation gegen Fürth vor dem Abstieg. Besser wird es in der Folgesaison aber nicht, und Slomka ist schnell wieder weg © Getty Images

PUNKTESCHNITT 0,88: Bert van Marwijk (25.09.2013 bis 15.02.2014 - 17 Spiele): Der HSV versucht es mal wieder mit dem niederländischen Modell. Doch das geht gewaltig schief, der HSV trudelt Richtung Zweite Liga © Getty Images

Anzeige

PUNKTESCHNITT 0,75: Michael Oenning (13.03.2011 bis 19.09.2011 - 16 Spiele): Im Herbst 2011 wird Co-Trainer Michael Oenning befördert © Getty Images

Doch Oenning muss letztlich feststellen, dass die Bundesliga eine Nummer zu groß für ihn ist. Wieder spielen die Bayern Schicksal. Die Hamburger gehen in der Allianz Arena unter. Für Oenning ist Schluss. Danach erzählen Spieler, Oenning hätte vor dem Stürmer Miroslav Klose gewarnt. Dabei spielte dieser längst in Italien © Getty Images

PUNKTESCHNITT 0,5: Holger Hieronymus (18.09.2001 bis 03.10.2001 - 2 Spiele): Einer von vielen Kurzzeit- bzw. Interimstrainern bei den Hamburgern. Als der HSV unter Pagelsdorf in die hinteren Tabellenregionen rutscht, übernimmt der Sportchef zunächst einmal dessen Job © Getty Images

PUNKTESCHNITT 0,43: Bernd Hollerbach (22.01.2018 bis 12. März 2018). Der ehemalige Publikumsliebling übernimmt von Markus Gisdol und schafft in sieben Ligaspielen drei Remis. Damit kommt der Dino dem Klassenerhalt natürlich nicht näher, im Gegenteil © Getty Images

Anzeige