FC Chelsea bangt um Champions League: Kommt Kai Havertz nicht?

Blickt man allerdings auf den Abstiegskampf, so scheint auch dieser entschieden. Mit dem schon feststehenden Absteiger Norwich City, Aston Villa und dem AFC Bournemouth liegt ein Trio abgeschlagen im Keller.

Doch der Kampf um die Champions League löst in England noch einen Adrenalinkick aus. Mit dem FC Chelsea, Leicester City und Manchester United kämpfen drei Teams noch um zwei Fahrkarten. Die anderen beiden Tickets für die Königsklasse sind für Meister Liverpool und den Tabellenzweiten Manchester City reserviert.

Allerdings muss die Guardiola-Elf darauf hoffen, dass der CAS am Montag in ihrem Sinne entscheidet und die von der UEFA entschiedene zweijährige Verbannung aus der Königsklasse zurücknimmt. Wird der City-Einspruch abgewiesen, könnten Chelsea, Leicester und United schon die Korken knallen lassen. Wenn nicht - dann wackelt der Chelsea-Plan.

Abramovich plant Chelsea-Angriff auf Europa

Vor allem für die Blues hängt aber viel von einer Champions-League-Teilnahme ab - denn an der Stamford Bridge träumt man von einer Rückkehr an die europäische Spitze. Während andere Teams in der aktuellen Krisenzeit penibel auf ihre Finanzen achten müssen und sich teure Transfers verkneifen, scheint Chelseas Investor Roman Abramovich keinerlei Zurückhaltung zu kennen.