FC St. Pauli: Timo Schultz wird neuer Cheftrainer

Schultz profiliert sich im Nachwuchsbereich

In der Folge hatte er von 2012 bis 2014 weitere Erfahrungen als Co-Trainer der ersten Mannschaft unter Michael Frontzeck, Roland Vrabec, Thomas Meggle und André Schubert gesammelt, bevor er in den Nachwuchsbereich wechselte. Nach seiner Zeit als Trainer der U17 in der Bundesliga (2015 bis 2018) hatte er seit 2019 die U19 in der Junioren-Bundesliga angeleitet. Seit 2018 ist Schultz im Besitz der Fußballlehrer-Lizenz.