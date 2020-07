Angelique Kerber über FC Bayern, Mischa Zverev, Novak Djkokovic und Corona

Kerber ergänzte zu ihrem geposteten Facebook -Video aus dem Jahr 2017, in dem sie einen Fußball auf Fuß, Oberschenkel und Knie tanzen lässt: "Ich hatte mich vor einem Match warmgemacht und dann die Idee, das mal aufzunehmen. Und die haben sich dann tatsächlich auch gemeldet. Das war völlig verrückt, ich hatte da nämlich nichts Großes erwartet. Und dann habe ich von Bayern einige Nachrichten erwartet. Vielleicht realisieren wir das ja in der nächsten Zeit."

Ohnehin outete sich die dreimalige Grand-Slam-Siegerin als Fußball-Fan - und zeigte sich als gebürtige Bremerin froh über den Klassenerhalt ihres Heimatvereins. "So ein bisschen schlägt mein Herz ja doch für Werder. Ich war am Ende sehr erleichtert, dass sie in der Bundesliga geblieben sind."