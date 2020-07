Lionel Messi mit Bestmarke, FC Barcelona bleibt an Real Madrid dran

Lionel Messi bereitet beim wichtigen Sieg gegen Valladolid den Siegtreffer vor - und schafft damit Historisches. Barca bleibt an Real dran.

Der FC Barcelona bleibt in La Liga auch dank eines neuen Rekordes von Lionel Messi an Spitzenreiter Real Madrid dran.

Messi 1. Spieler mit 20 Toren und 20 Vorlagen

Superstar Lionel Messi hatte Vidals Tor gekonnt vorbereitet und den Ball dabei an drei Gegenspielern vorbei in den Lauf des Chilenen gespitzelt.

Es war bereits die 20. Vorlage von Messi in dieser Saison - und damit eine weitere historische Bestmarke in seiner Karriere. Denn der Argentinier steht nun bei 20 Assists und 22 Toren. Noch nie in der Geschichte gab es einen Spieler, der eine 20/20-Saison gespielt hat.