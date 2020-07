Wrestling: NJPW-Champ Naito verraten, EVIL im Bullet Club

EVIL (M.) schloss sich bei NJPW dem Bullet Club an © NJPW

Mit einem Finalsieg über Rekord-Champion Kazuchika Okada gewann der bislang vor allem als Tag-Team-Wrestler erfolgreiche EVIL den New Japan Cup. Am 15. Todestag des einstigen NJPW-Idols Shinya Hashimoto trat er damit in die Fußstapfen vergangener Cup-Sieger wie Shinsuke Nakamura, Okada und Hiroshi Tanahashi und verdiente sich ein Match gegen Liga-Aushängeschild Tetsuya Naito um dessen IWGP Heavyweight Title.