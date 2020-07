Anzeige

Formel 2: Mick Schumacher wird Vierter in Spielberg Schumacher verpasst Podest knapp

Der Renntag in Spielberg war geprägt von starken Regenfällen © Getty Images

Beim dritten Saisonrennen der Formel 2 erreicht Mick Schumacher nach einer starken Aufholjagd den vierten Rang. Sein Teamkollege gewinnt.

Mick Schumacher hat beim dritten Saisonrennen der Formel 2 das Podest nur denkbar knapp verpasst.

Der 21-Jährige vom Prema-Team holte am Samstagabend in Spielberg nach einer starken Schlussphase den vierten Rang und damit sein bislang bestes Saisonergebnis, 0,1 Sekunden fehlten am Ende auf Rang drei.

Der Sieg ging an seinen Teamkollegen Robert Schwarzman aus Russland.

Der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher wird nun das Sprintrennen am Sonntag (11.10 Uhr) vom fünften Rang aufnehmen, dort gehen die ersten Acht des Hauptrennens in umgekehrter Reihenfolge an den Start.

Starkregen in Spielberg

Der Formel-2-Lauf bildete in Spielberg den Abschluss eines verregneten Samstags. Am Vormittag war das Rennen der Formel 3 abgebrochen worden, das dritte freie Training der Formel 1 fiel aus, das Qualifying startete später als geplant.

Managerin Kehm: Mick arbeitet hart für WM-Titel in der Formel 1

Auch zu Beginn des Formel-2-Rennens waren die Bedingungen noch schwierig. Die ersten Runden absolvierte das Feld hinter dem Safety Car, dann erst wurde das Rennen freigegeben.

Schumacher war im Qualifying nicht über Startplatz neun hinausgekommen und hielt diesen zunächst, kurz vor der Rennhälfte überholte er den Inder Jehan Daruvala (Carlin).

Während der Boxenstopp-Phase wurde Schumacher um einen Rang nach vorn gespült, die Strecke trocknete zusehends ab und der Deutsche ging auch am Briten Jack Aitken (Campos) vorbei.

Der Ausritt eines weiteren Konkurrenten brachte Rang fünf, in der vorletzten Runde überholte er zudem den Briten Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing), wie Schumacher ein Ferrari-Junior. Auf den letzten Kilometern setzte der Deutsche auch Ilotts Teamkollegen Zhou Guanyu (China) unter Druck, doch es reichte nicht mehr ganz.