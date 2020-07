Formel 1 in Spielberg: Ferrari und Charles Leclerc bestraft nach Qualifying

Diese Besonderheiten gibt es in der neuen Formel-1-Saison

Nicht, dass schon das Qualifying an sich für Ferrari in eine Blamage mündet. Nun wird Charles Leclerc nach einem Verstoß auch noch bestraft und zurückgestuft.

Der Teamkollege von Sebastian Vettel, der in Q2 gescheitert und zunächst als Elfter ausgeschieden war, wurde von der Rennleitung in der Startaufstellung um drei Plätze zurückgestuft, geht somit nur von Startplatz 14 ins Rennen. (Formel 1: Großer Preis der Steiermark am Sonntag ab 15.10 Uhr im LIVETICKER)