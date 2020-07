BVB-Star Emre Can schwärmt von Cristiano Ronaldo und Erling Haaland

Superstar Cristiano Ronaldo hat in der gemeinsamen Juve-Zeit bei Emre Can vor allem durch eine Eigenschaft Eindruck hinterlassen. Auch Erling Haaland beeindruckt den BVB-Star.

"Er macht jeden Tag das, was er zu machen hat. Zu einhundert Prozent. Er lebt extrem professionell. Deswegen ist er so erfolgreich. So stark gegen sich selbst zu sein, das gibt es nur einmal – das ist Ronaldo. Deshalb ist er da, wo er ist. Wie er arbeitet, hat mich mit geprägt", verriet Can nun im Interview auf der BVB-Vereinshomepage.