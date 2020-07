Motorsport: Porsche Mobil 1 Super Cup LIVE im TV und Stream

Nachdem das Qualifying des Porsche Mobil 1 Super Cups aufgrund von starken Regenfällen verschoben wurde erwartet die Fahrer am Sonntag ein Mammutprogramm.

Nach regnerischen Samstag folgt stressiger Sonntag für die Fahrer des Porsche Mobil 1 Supercups. Aufgrund der starken Regenfälle auf der Strecke in Spielberg, konnte nach mehrmaligen Verschieben das Qualifying schlussendlich nicht durchgeführt werden.

Das verspricht einen intensiven Renntag auf dem Red-Bull-Ring in der Steiermark, zumal die Königsklasse des Rennsports direkt im Anschluss ihr Rennen ausfährt. (Formel 1: Steiermark Grand Prix in Spielberg am Sonntag ab 15.10 Uhr im LIVETICKER)