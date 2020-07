Bundesliga: Union Berlin wirbt für volle Stadien in kommender Saison

Union Berlin treibt seinen Vorschlag für volle Stadien in der kommenden Saison weiter voran. Dazu soll jeder Zuschauer einen negativen Corona-Test vorweisen.

"Menschen flehen uns jeden Tag an, dafür zu sorgen, dass sie zurückkommen können", sagte Unions Kommunikations-Leiter Christian Arbeit bei RBB24 : "Das ist der Hintergrund unserer Gedanken."

Der Verein wolle damit auch einen Beitrag zur laufenden Debatte über den Umgang mit der Pandemie leisten: "Es geht darum, sie ernst zu nehmen, aber auch darum, Menschen sicher an Veranstaltungen teilnehmen zu lassen."

Union glaubt an volle Stadien durch Corona-Tests

"Wir wissen, dass es grundsätzlich technisch und organisatorisch möglich sein wird, 22.000 Menschen in einem kurzen Zeitraum zu testen", sagte Arbeit: "Wäre das ausgeschlossen, hätten wir diesen Vorschlag nicht unterbreitet."

Union will schon ab dem ersten Spieltag der neuen Saison, die am 18. September startet, das Stadion an der Alten Försterei komplett füllen. Jeder Besucher soll zu diesem Zweck einen negativen Coronatest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.