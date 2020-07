Galopp: Soap-Star Michael Caddedu gewinnt - Leon Wolff düpiert Andrasch Starke

Beim großen Galopp-Wochenende in Hamburg-Horn sorgen ein italienischer TV-Star und der erst 16 Jahre alte Auszubildende Leon Wolff für die Highlights.

Der Höhepunkt des Galopp-Wochenendes mit dem 151. Deutschen Derby steht zwar erst am Sonntag an. ( ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und STREAM )

Doch auch der Samstag lieferte auf der Strecke in Hamburg-Horn bereits hochklassigen und interessanten Reitsport.

Caddedu siegt auf "Navratilova"

"Ich habe die Anfeuerungen meines Trainers auf den letzten 100 Metern gehört. Deshalb habe ich mich noch einmal richtig reingehängt", sagte Caddedu, der in seiner Heimat in 13 Staffeln der beliebten Italo-Soap "Un Medico in Famiglia" zusammen mit seiner Schwester zu sehen war.