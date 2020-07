FC Bayern, Champions League: die Termine zum Triple-Traum

In rund vier Wochen kämpft der FC Bayern München um den Titel in der Champions League.

Rummenigge warnt vor "zu viel Euphorie"

Ein möglicher CL-Triumph ist nur noch vier Spiele entfernt, aber der Rekordmeister warnt vor zu viel Euphorie: "Jetzt gilt es erst einmal für die Mannschaft, sich zu regenerieren, sich mit großer Konzentration auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Allianz Arena gegen Chelsea vorzubereiten und weiterzukommen. Wir sollten wie 2013 Schritt für Schritt gehen, und zwar unaufgeregt. Denn mir ist nach dem Double-Gewinn in der Öffentlichkeit schon wieder zu viel Euphorie im Spiel. Jetzt liegt der Fokus auf Chelsea, dann sehen wir weiter", kommentierte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge die Auslosung .

Die Bayern wollen alles Mögliche tun, um für die finale Phase der Königsklasse perfekt vorbereitet zu sein. Dabei gilt es, das richtige Maß an Belastung und Erholung zu finden, schließlich hat der sehr zusammengepresste Schlussspurt in der Bundesliga Spuren bei den Spielern hinterlassen.

Auftakt am 20. Juli mit Cyber-Training

Einer hat allerdings keinen Urlaub: Niklas Süle. "Niklas hat nicht frei. Er wollte auch selbst trainieren, das finde ich gut. Er hat einiges nachzuholen", erklärte Flick auf der vereinseigenen Homepage. Nach seinem überstandenen Kreuzbandriss brennt Süle darauf, in möglichst bester Verfassung in die Vorbereitung starten zu können.

Am 20. Juli steigen dann auch Süles Kollegen mit ein. Zum Start werden alle einem Corona-Test unterzogen, bevor es mit einer ersten Cyber-Trainingseinheit losgeht. Auch die drei Neuzugänge, Alexander Nübel, Leroy Sané und Tanguy Nianzou, werden bereits ins Training integriert, obwohl sie in der Champions League noch nicht spielberechtigt sind.

Auch Corentin Tolisso soll beim Trainingsauftakt nach der kurzen Pause wieder mit an Bord sein. Der Franzose litt zuletzt an einer Bänderverletzung. Stand jetzt kann Flick also aus dem Vollen Schöpfen.

Achtelfinalrückspiel am 8. August

Am 8. August empfängt der Rekordmeister Chelsea zum Rückspiel (Champions League: FC Bayern - FC Chelsea, am 8. August ab 21 Uhr im LIVETICKER). Das Spiel findet in der heimischen Allianz Arena ohne Zuschauer statt, wie die UEFA am Donnerstag bekannt gab. Sollten die Bayern erfolgreich sein, geht es für Flick & Co. direkt weiter nach Lissabon, wo wenige Tage später das Finalturnier ansteht.