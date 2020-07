Bundesliga: Willy Sagnol tritt bei Michael Cuisance auf Euphoriebremse

Bis zur Corona-Pause sammelte Cuisance in dieser Saison nur 37 Minuten in der Bundesliga, wurde einmal im DFB-Pokal eingewechselt und kam fünf Mal für die Bayern-Amateure in der 3. Liga zum Einsatz. An den neun Spieltagen seit dem Liga-Restart stand er dagegen in sechs Spielen auf dem Platz.