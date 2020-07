NFL, Mahomes und Chiefs: Brady bekommt Titel-Rekord-Ansage nach Mega-Deal

Patrick Mahomes ist am Ziel seiner Träume. Der 24-Jährige von den Kansas City Chiefs feiert den Triumph im Super Bowl gemeinsam mit seiner Freundin Brittany Matthews © Getty Images

Die beiden kennen sich schon seit der High School und bilden ein Traumpaar in der NFL. Brittany ist mit Mahomes seit der zehnten Klasse zusammen, beide gingen auch schon gemeinsam auf den Abschlussball an der Whitehouse High School © Getty Images

Gemeinsam mit den beiden Hunden Steel und Silver bewohnt das Paar eine Villa in Kansas City, die 1,75 Millionen Euro wert sein soll © Instagram/@brittanylynne

Nach der High School führten die beiden übrigens eine Fernbeziehung, Brittany zog für eine Fußball-Karriere ans Meer - allerdings nicht wie auf diesem Bild in die Karibik, sondern ins kalte Island © Instagram/@brittanylynne

Sie sind das Vorzeigepaar der NFL: Superstar Tom Brady, Quarterback der New England Patriots und Gisele Bündchen, nicht weniger bekanntes Super-Model aus Brasilien © Getty Images

Ihre Liebe zeigt das Paar regelmäßig bei öffentlichen Auftritten, unter anderem bei der Met Gala in New York. Ein Küsschen hier ... © Getty Images

... eine Umarmung da. Brady und Bündchen sind kaum zu trennen. Auch wenn die NFL-Legende die Patriots zur neuen Saison verlassen sollte, kann er sich sicher sein, eine starke Partnerin an seiner Seite zu haben © instagram.com/gisele

Welcher ehemalige NFL-Star darf sich wohl über diesen attraktiven Körper freuen - und natürlich über die Pfannkuchen am unteren Bildrand? © Instagram/camillekostek

Es ist Rob Gronkowski, Ex-Tight-End der New England Patriots. Trotz einiger Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung sind der NFL-Profi und die frühere Cheerleaderin Camille Kostek seit vier Jahren ein Paar © instagram.com/camillekostek

Einer der bekanntesten Free Agents der NFL ist mit einer TV-Moderatorin zusammen. Colin Kaepernick (l.) sucht seit seinem Hmynen-Protest nach einem Job - in seiner Freizeit hat er dafür mehr Zeit für Freundin Nessa Diab © Instagram/nessnitty

Kelce suchte in der TV-Show "Catching Kelce" übrigens schon einmal eine Frau - erfolglos. Mit der Moderatorin hat er sie nun gefunden. Und bei diesen Bildern bekommt doch jeder Fan Lust auf die NFL © Instagram/iamkaylanicole

Aktuell ist Offensive Tackle Austin Howard Free Agent. In in seiner Freizeit schlüpft er mit seiner Freundin Larissa Johnson und der gemeinsamen Tochter offenbar gern in die Rollen der Sesamstraße © Instagram/realaustinhoward77