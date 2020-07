NHL: Restart am 1. August von Spielergewerkschaft bestätigt

"Bedeutender Schritt nach vorn für Spieler"

"Diese Vereinbarung ist ein bedeutender Schritt nach vorn für die Spieler, Eigentümer und für unser Spiel in einer schwierigen und unsicheren Zeit", sagte NHLPA-Vorstand Don Fehr. Am Montag starten die 24 Teams, die am Restart der Liga beteiligt sein sollen, in ihre Trainingslager.

Die NHL plant die Wiederaufnahme der Saison 2019/20 in zwei Spielorten. Die zwölf Klubs der Eastern Conference treffen in Toronto aufeinander, in Edmonton spielen die zwölf Klubs der Western Conference. Die Teams reisen am 26. Juli in die sogenannten Hub-Cities und werden dort unter strengsten Hygienemaßnahmen abgeschottet.