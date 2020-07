Giovane Elber sieht schwarz für Brasilien während Coronakrise

Giovane Elber spricht über die Zustände in seinem Heimatland © Imago

Giovane Elber malt ein düsteres Bild von der Situation in seinem Heimatland Brasilien. Korrupte Politiker ließen die Bevölkerung während der Pandemie allein.

Brasiliens ehemaliger Nationalspieler Giovane Elber hat den Umgang der Regierung in seinem Heimatland mit dem Coronavirus kritisiert.

"Die meisten Politiker in Brasilien sind korrupt und denken lieber an ihr eigenes Bankkonto, als an die alte, arme Frau, die um ihr Leben kämpft. Ich sehe schwarz für Brasilien", sagte der 47-Jährige im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de.