WWE SmackDown: Schweizer Cesaro rückt ins Zentrum

Cesaro gilt als unter Wert verkauft

Cesaro hielt bei WWE bereits sechsmal Tag-Team-Gold, einmal mit dem inzwischen zurückgetretenen Tyson Kidd, fünfmal mit dem Iren Sheamus (mit dem er 2016 auch Partner von Tim Wiese bei dessen WWE-Gastspiel war) - zuletzt bis Januar 2019, als "The Bar" die Titel an Shane McMahon und The Miz verlor.

Die weiteren Higlights:

- Die um seine vergangenen Alkohol-Exzesse kreisende Fehde von Jeff Hardy mit Sheamus setzte sich fort: Der erneut nur zugeschaltete, anscheinend in Selbstisolation befindliche Sheamus übermittelte Hardy die Herausforderung zu einem "Bar Fight" bei Extreme Rules, mit John Morrison und The Miz als Boten - die beiden hatten Hardy in ihrer Interview-Show Miz TV empfangen.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 10. Juni 2020:

Jeff Hardy besiegt The Miz

Non Title Match: Bayley & Sasha Banks besiegen Alexa Bliss & Nikki Cross

Lacey Evans vs. Naomi - No Contest

WWE SmackDown Tag Team Championship Match: The New Day (c) vs. Cesaro & Shinsuke Nakamura - No Contest