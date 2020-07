La Liga: Real Madrid besiegt Alaves - Benzema und Asensio treffen

Karim Benzema (l.) brachte Real Madrid in Führung © Imago

Real Madrid bleibt in La Liga nach dem Re-Start das Team der Stunde. Die Königlichen besiegen Alaves und kommen dem Titel den nächsten Schritt näher.

Real siegte am Freitagabend 2:0 (1:0) gegen das abstiegsbedrohte Deportivo Alaves und feierte im achten Spiel seit dem Restart den achten Sieg.

Sollte Barcelona, das am Mittwoch das Derby gegen Espanyol 1:0 gewonnen hatte, am Samstagabend zum Auftakt des drittletzten Spieltags nicht bei Real Valladolid gewinnen, könnte Real mit einem Sieg am Dienstag die erste Meisterschaft seit 2017 perfekt machen. Sechs Punkte Vorsprung würden dann aufgrund des gewonnenen direkten Vergleiches reichen.