WM 2022: Beginn der Südamerika-Quali erst im Oktober

Die ersten Spiel in der Südamerika-Qualifikation für die WM 2022 finden erst im Oktober statt. Jetzt ist wohl ein zusätzlicher Spieltag notwendig.

Der Auftakt der Südamerika-Qualifikation für die Fußball-WM 2022 in Katar ist erneut verschoben worden.

In Südamerika treffen die zehn Teams (Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela) an 18 Spieltagen in Hin- und Rückspielen aufeinander.