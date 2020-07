Europa League: VfL Wolfsburg spielt in Kiew gegen Donezk

Die exakten Termine für die Achtelfinal-Rückspiele der Europa League stehen fest. Der VfL Wolfsburg muss gegen Donezk in Kiew antreten.

Der VfL Wolfsburg bestreitet das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League beim ukrainischen Vertreter Schachtjor Donezk in Kiew. Das gab die UEFA am Freitag nach der Auslosung bekannt.

Zuletzt stand auch Charkiw als Spielort zur Diskussion, nun wird die Begegnung am 5. August (18.55 Uhr) vor leeren Rängen im 70.000 Zuschauer fassenden Olympiastadion der Hauptstadt ausgetragen.

Leverkusen und Frankfurt am Donnerstag

Bayer Leverkusen spielt erst am Donnerstag, 6. August, ab 18.55 Uhr in der heimischen BayArena gegen die Glasgow Rangers. Eintracht Frankfurt ist am gleichen Tag ab 21 Uhr beim FC Basel zu Gast.