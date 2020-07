Manchster City: Entscheidung über Europapokal-Ausschluss am Montag

Manchester City wird im Februar wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay hart bestraft. Der CAS verkündet am Montag ein Urteil nach Citys Protest.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS wird am kommenden Montag (13. Juli) um 10.30 Uhr seine Entscheidung über die Europapokalsperre des englischen Spitzenklubs Manchester City verkünden. Dies teilte das Gericht mit Sitz in Lausanne am Freitag mit.