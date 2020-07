Golf: Das GTGA Invitational aus Berlin im Livestream auf SPORT1

Internationale Top-Golfer im Wettkampf mit deutschen Nationalspielern und Nationalspielerinnen – live und in Highlights auf SPORT1 : Das GTGA Invitational vom 22. bis 25. Juli im Berliner Golfclub Stolper Heide gilt mit Blick auf das Teilnehmerfeld sowohl bei den Damen als auch bei den Herren als bestbesetztes Amateur-Turnier in diesem Jahr auf deutschem Boden.

An den vier Turniertagen werden täglich mindestens sechs Stunden im Livestream auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps übertragen. Auftakt ist am Mittwoch, 22. Juli. Zudem zeigt SPORT1 nach Turnier-Abschluss am Sonntag, 26. Juli, ab 18.30 Uhr ein Highlight-Magazin im Free-TV.