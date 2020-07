Tennis: Wimbledon zahlt trotz Absage mehr als 11 Millionen Euro Preisgeld

Wimbledon zahlte trotz der diesjährigen Absage viel Preisgeld an die Profis © Getty Images

Dank einer Versicherung gegen eine Pandemie schüttet Wimbledon elf Millionen Euro an Preisgeld an die Spieler aus - maximal knapp 30.000 Euro.

Generöse Geste der Veranstalter von Wimbledon: Das Grand-Slam-Turnier zahlt an 620 Tennisspieler insgesamt mehr als 11 Millionen Euro Preisgeld aus, obwohl das Weltevent in diesem Jahr aufgrund der Coronakrise abgesagt werden musste. Eine Versicherung gegen eine Pandemie macht dies möglich.

Richard Lewis, Chef des All England Clubs, zeigte sich in einem Statement erfreut, dass die Versicherungsmaßnahmen die Ausschüttung an die Spieler ermöglichen.