Radsport: Alberto Contador mit Weltrekord in Everest-Challenge

Der frühere Tour-Sieger Alberto Contador ist zwar schon seit bald drei Jahren in Rente, hat aber noch mächtig Power in den Beinen.

Der 37-Jährige absolvierte am Freitag in seiner spanischen Heimat die "Everest-Challenge" über 8848 Höhenmeter in 7:27:20 Stunden und verbesserte damit den "Weltrekord" in der zuletzt immer beliebteren Solo-Bergprüfung um rund zweieinhalb Minuten.