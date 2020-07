DFB-Pokal Walk of Fame: Daniel Batz ist der Pokalheld 2019/20

In der Runde der letzten 16 parierte der Jährige einem Strafstoß und führte seinen Klub damit zu einem 5:3-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den Karlsruher SC. 47,49% der Wähler honorierten diese Aktion mit dem Pokalhelden-Rundensieg.

Im Elfer-Wahnsinn gegen den damaligen Bundesligisten hielt er vier Strafstöße, nachdem er bereits in der regulären Spielzeit einmal zur Stelle war.

Nun also der dritte und größte Streich – Daniel Batz ist DFB-Pokalheld der Saison 2019/20. Herzlichen Glückwunsch!

Der DFB-Pokal "Walk of Fame" wurde im Jahr 2013 vom Deutschen Fußball-Bund und Volkswagen, dem offiziellen Partner des DFB-Pokals, ins Leben gerufen. Der "Walk of Fame" verewigt die größten Pokalhelden der Vergangenheit und Gegenwart mit ihren Hand- oder Fußabdrücken.​Welcher Pokalheld geehrt wird, darüber entscheiden allein die Fußballfans. Immer am Donnerstag nach der entsprechenden Pokalrunde konnten die Rundenhelden gewählt und zwei Tickets für das DFB-Pokalfinale gewonnen werden.