Manchester United: Nächste goldene Generation mit Greenwood, Rashford, Pogba?

Solskjaer-Team erinnert an "altes United"

Und er hat seine Erfolgself gefunden: Gegen Villa am Donnerstag schickte Solskjaer zum vierten Mal in Folge die gleiche Startformation aufs Feld, das gab es zuletzt im November 2006.

"Es fühlt sich gerade sehr nach dem 'alten United' an", schrieben die Manchester Evening News – was definitiv positiv gemeint ist.

Der letzte Meistertitel des englischen Rekordmeisters liegt nun schon sieben Jahre zurück und noch bis vor kurzem machte die Mannschaft nicht den Eindruck als könnte sie diese Durststrecke in den nächsten sieben Jahren beenden. Doch Solskjaer hat aus der Not eine Tugend gemacht und Talenten wie Greenwood oder auch Scott McTominay konsequent eine Chance gegeben.

Fernandes ruft Vergleiche mit Scholes und Cantona hervor

Das war's für Mister United noch lange nicht: Zwar beendet Ryan Giggs am 19. Mai 2014 offiziell seine Profikarriere, doch er wird seinem Klub als mehr erhalten bleiben, als nur als lebende Legende © imago

Ende April 2014 trennt sich ManUnited vom erfolgslosen schottischen Trainer David Moyes. Kein Geringerer als Giggs selbst folgt diesem - interimsweise. Er schafft es zwar nicht, sein Team bis zum Saisonende als Spielertrainer unter die Top-6 zu führen. Doch die Fans lieben ihren Ryan trotzdem. Als die Entscheidung feststeht, dass er den unbeliebten Moyes zumindest zwischenzeitlich beerbt, sind die Anhänger begeistert © imago

Den Chef-Stuhl tauscht er mit dem Niederländer Louis van Gaal. Just an jenem Tag, an dem Giggs sein Karriereende bekanntgibt, vermeldet United die Verpflichtung des ehemaligen Bayern-Coaches. Van Gaal, bis nach der WM in Brasilien niederländischer Nationalcoach, wird ab der Saison 2014/'15 als Verantwortlicher an der Seitenlinie stehen - und damit Ausbilder von Giggs sein © SPORT1

In einem "offenen Brief" wendet sich Giggs auf der Vereinshomepage an die United-Fans. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit einem Trainer vom Kaliber van Gaals'. Dieser habe unglaubliche Referenzen und werde seiner Überzeugung nach Manchester über Jahre coachen. Er sei stolz darauf 963 Mal, das Klub-Trikot getragen zu haben, schreibt er. Abschließend gibt er ein Versprechen ab: "See you next season" - bis zur nächsten Saison © Getty Images

Anzeige

Seit 1987 trägt der Waliser das Trikot von Manchester United. Während seiner gesamten Profi-Karriere spielte er für keinen anderen Klub. Selbst mit 40 Jahre läuft er während der Saison 2013/2014 noch für United auf, spielt für Manchester in der Champions League unter anderem gegen Bayern München. Anfangs ist er noch Co-Spielertrainer von David Moyes. SPORT1 zeigt die Bilder einer einzigartigen Karriere © Getty Images

Mal was Neues: Im Alter von 39 Jahren erlebt Giggs seinen ersten Trainerwechsel. David Moyes löst im Sommer United-Urgestein Sir Alex Ferguson ab. Unter Moyes ist Giggs Edelreservist und Assistenzcoach zugleich © Getty Images

Trotz seines fortgeschrittenen Alters ist Giggs immer noch eine Waffe. Von Trainer Moyes wird er regelmäßig eingewechselt, beim 5:0 in Leverkusen spielte er zuletzt sogar von Beginn an. Insgesamt kann Giggs in seiner Karriere auf 141 verschiedene Gegner zurückblicken © Getty Images

Der Edeltechniker gewann in seiner Karriere zweimal die Champions League, viermal den FA-Cup, einmal den UEFA-Cup und 13 (!) Mal die englische Meisterschaft. Im Trophäenschrank dürfte also bald kein Platz mehr sein © Getty Images

Anzeige

Im Champions-League-Achtelfinale der Saison 2012/2013 knackt Giggs eine magische Marke. Die Partie gegen Real Madrid ist seine insgesamt 1000. als Fußball-Profi. Wahnsinn! © Getty Images

"Du willst ins Team kommen, du willst im Team bleiben, du willst Titel gewinnen, aber niemals denkst du daran, 1000 Spiele zu machen", sagt der Jubilar und kann es selbst kaum glauben. Dann fügt er hinzu: "Ich bin stolz darauf, was ich geleistet habe." © Getty Images

Für den ehemaligen United-Coach Ferguson ist "Giggsy" ein "körperliches Wunder". Einst verglich der Sir seinen verlängerten Arm auf dem Platz mit einem "Jack Russell Terrier, der einem Fetzen Silberpapier hinterherjagt" © Getty Images

Doch nun der Blick zurück: An seinem 17. Geburtstag kann sich Giggs noch nicht annähernd ausmalen, in welch' große Fußstapfen seine Nachfolger eines Tages mal treten sollen. Das in Cardiff geborene Ausnahmetalent wird in den Profikader der "Red Devils" aufgenommen © Getty Images

Anzeige

Die ersten Minuten als "Teufel": Beim Heimspiel gegen den FC Everton am 2. März 1991 wird Außenverteidiger Dennis Irwin verletzt ausgewechselt. Es kommt: Ryan Giggs © imago

Gegen den Stadtrivalen Manchester City steht Giggs rund zwei Monate später erstmals in der Anfangsformation. Und: Dem Jungstar gelingt der Siegtreffer. Nicht das schlechteste Startelf-Debüt ? © imago

Der erste Titel auf der Insel: 1992 holen United und Giggs den Ligapokal. Klub-Legende Steve Bruce (l.) sagt 15 Jahre später: "Ohne respektlos gegenüber Beckham und Scholes zu sein, aber er war der einzige, der immer ein Superstar war." © imago

Der kleine Dribbler begeistert nicht nur im heimischen Old Trafford die Massen. Beim Besuch einer Schule in Soweto verrät Giggs den Kindern einige seiner Tricks © Getty Images

Anzeige

Auch abseits des Platzes erlebt Giggs so manchen unvergesslichen Moment. Hier trifft er Nelson Mandela © Getty Images

Giggs und die englische Meisterschaft: Insgesamt 13-mal reckt der Waliser in seiner Karriere den Pokal in die Höhe - so oft wie kein anderer Profi im Mutterland des Fußballs © Getty Images

Mit dem FC Liverpool liefert sich United in den 90er-Jahren packende Duelle. Auf dem linken Flügel entwischt Giggs immer wieder seinen Gegenspielern, so wie hier Jason McAteer und Michael Thomas © Getty Images

Kurzer Ausflug in den Formel-1-Zirkus: Ryan Giggs im Cockpit von Damon Hills Jordan © Getty Images

Anzeige

1999 wird das große Jahr von Giggs und David Beckham © Getty Images

Das Champions-League-Finale von Barcelona geht als eines der dramatischsten in die Geschichte ein: Giggs und United treffen auf den FC Bayern München mit Stefan Effenberg (rechts) © Getty Images

Bayern führt lange mit 1:0, aber in der Nachspielzeit schlagen Sheringham und Solskjaer zu. Ryan Giggs und United setzen sich die europäische Krone auf © imago

In Tokio gewinnen die "Red Devils" neben Meisterschaft und FA-Cup auch noch den Weltpokal. Beim 1:0 über Palmeiras Sao Paulo wird Giggs zum wertvollsten Spieler gekürt © Getty Images

Anzeige

Die Ehrungen reißen nicht ab: In England erzielt Ryan Giggs 1999 das Tor des Jahres © Getty Images

Als Mannschaft des Jahres wird Manchester United 2000 auch noch mit dem Laureus Sports Award ausgezeichnet. Die Soccer-Girls der amerikanischen Nationalmannschaft lassen sich gerne mit ihren männlichen Kollegen ablichten © Getty Images

Zeit zum Relaxen: Im Trainingslager in Rio de Janeiro legen Giggs und seine Kollegen auch mal eine Einheit am Pool ein © Getty Images

Als einer der ersten Klubs entdeckt Manchester United den asiatischen Markt. Auch hier schlägt dem Waliser grenzenlose Begeisterung entgegen © Getty Images

Anzeige

Zwei Jahre nach dem Finalsieg in Barcelona treffen Bayern und Manchester erneut in der Champions League aufeinander. Giggs bezwingt Oliver Kahn, aber United scheidet diesmal aus © Getty Images

Die erneute englische Meisterschaft ist nur ein kleiner Trost © Getty Images

Zehn Jahre Profi: Anlässlich dieses Jubiläums wird Giggs vor der Saison 2001/02 mit einem Freundschaftsspiel ("Testimonial Match") in Old Trafford gegen Celtic Glasgow geehrt. Ein Küsschen gibt's hier von der kleinen Schwester Betheny © Getty Images

Die Commonwealth Games kommen 2002 nach Manchester. Giggs ist ein Repräsentant und beißt aus Werbezwecken gerne in diese überdimensionale Tafel Schokolade © Getty Images

Anzeige

Unmittelbar nach seinem Debüt für United spielt Giggs auch für sein Heimatland Wales. Anfangs an der Seite seines Vereinskollegen Mark Hughes, der Liverpooler Stürmerlegende Ian Rush sowie Dean Saunders und Gary Speed - schon wenig später als Kopf und Herz dieser Mannschaft © Getty Images

Der große Erfolg bleibt im Nationaltrikot aber aus. Mit Nationen wie Deutschland (hier Sebastian Deisler) kann Wales einfach nicht mithalten © Getty Images

Ganz knapp ging es bei der Quali zur EM 2004 zu: Wales unterliegt in den Playoffs Russland in zwei Spielen mit 0:0 und 0:1 - Giggs verpasst seine letzte Möglichkeit, sich als Weltklassespieler auch bei großen Turnieren mit seinesgleichen messen zu können © Getty Images

So bleiben Freundschaftsspiele, wie hier gegen Brasilien, Highlights in seiner Nationalmannschafts-Karriere © imago

Anzeige

Unter Tränen beendet Giggs 2007 seine Karriere in der walisischen Auswahl © Getty Images

In 64 Länderspielen hat Giggs aber vor allem eines geschafft: Er hat sich in die Herzen all seiner Landsleute gespielt © imago

Was bleibt, sind die erfolgreichen Zeiten bei Manchester United. Immer an seiner Seite: Paul Scholes © Getty Images

Dieser junge Mann rechts soll später auch mal ein ganz guter Fußballer werden... Ryan Giggs jubelt mit Cristiano Ronaldo © Getty Images

Anzeige

Unzertrennlich während all der Jahre in Manchester: Ryan Giggs und Ferguson © Getty Images

Über all die Jahre erweist sich Ryan Giggs als wahrer Gentleman. Dispute wie hier mit Fabrizio Ravanelli von Olympique Marseille sind die Ausnahme © Getty Images

Auch wenn Kaka dem Waliser hier mal so richtig an die Gurgel geht © Getty Images

Ganz stolz auf den Papa: Ryan Giggs und seine Tochter Liberty Beau © Getty Images

Anzeige

Audienz bei der Queen. Auch Elizabeth II. sind die tollen Auftritt des Walisers über all die Jahre nicht verborgen geblieben © Getty Images

Die Queen ernennt Giggs zum Officer des Order of the British Empire © Getty Images

Noch eine Auszeichnung: Sein ehemaliger Mitspieler Sonny Anderson ehrt Giggs für sein 100. Spiel in der Champions League © imago

Gedenken der toten Helden: 50 Jahre nach dem Unglück der "Busby-Babes" auf dem Münchener Flughafen erinnern die aktuellen Spieler der Toten © Getty Images

Anzeige

2008, rein englisches Finale der Königsklasse: In Moskau werden vor dem Duell mit dem FC Chelsea Matreshka-Puppen mit den Konterfeis der Stars verkauft © Getty Images

Das Spiel wird erst im Elfmeterschießen entschieden. Giggs lässt Petr Cech bei seinem Versuch keine Chance © Getty Images

Zum zweiten Mal nach 1999 reißt Giggs in der Königsklasse den Pokal hoch. Mit ihm freut sich Patrice Evra © Getty Images

Bei den United-Fans bleibt Giggs die unangefochtene Nummer eins... © imago

Anzeige