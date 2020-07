Bundesliga: DFL nennt Termin für Liga-Neustart - Mini-Winterpause

Demnach startet die Bundesliga parallel zur Zweiten Liga am 18. September in die neue Saison. Bereits eine Woche zuvor findet die erste Runde des DFB-Pokals statt.

Mini-Winterpause in der Bundesliga

Ungewöhnlich: Der DFL-Supercup ist für den 30. September, also nach dem zweiten Bundesliga-Spieltag angesetzt.

Auf die Spieler wartet zudem eine verkürzte Winterpause. Am 23. Dezember wird die zweite Runde des DFB-Pokals ausgetragen und schon am 2. Januar geht es mit dem 14. Spieltag in der Liga weiter.