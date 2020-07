Als Ersatz für WWE 2K21? - WWE 2K Battlegrounds kommt

2K hat WWE 2K Battlegrounds angekündigt. Der im Comic-Stil gehaltene Arcadeprügler erscheint am 18. September 2020 für PS4, Xbox One, PC (Steam), Nintendo Switch und Google Stadia. Zum Launch wird der Titel über 70 ehemalige und aktuelle WWE-Superstars verfügen, weiter sollen hinzukommen.

Die Spielmodi

In acht einzigartigen Battlegrounds-Umgebungen haben die Spieler die Gelegenheit sich auch mit einer Reihe von Items auszutoben. Sprünge aus Militärhubschraubern, Autos in einer Werkstatt, mit denen man seine Gegner schlagen kann, und hungrige Alligatoren im Sumpf, die nur darauf warten, sich einen geworfenen Wrestler zu schnappen. Hinzukommen die WWE-Kommentatoren Mauro Ranallo und Jerry "The King" Lawler als Stimmen des Spiels.

"Wir wissen, dass WWE-Fans und Gamer auf Abwechslung stehen. Darum bieten wir mit WWE 2K Battlegrounds eine ganz neue Dimension durch den Arcade-Stil des Gameplays, der sich komplett von unseren Simulationen in der WWE 2K-Reihe unterscheidet", so Chris Snyder, Vice President of Marketing bei 2K. "Wir freuen uns schon darauf zu sehen, wie die Spieler es in Battlegrounds mit ihren Freunden und Familien krachen lassen."