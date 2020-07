Anzeige

Die 8. Saison in Call of Duty bringt viele neue Features CoD Mobile: Alle Infos zu Saison 8

"The Forge", die 8. Saison in Call of Duty: Mobile © Activision

A. Schuster

"The Forge" - unter diesem Titel läuft die 8. Saison in Call of Duty Mobile. Am 9. Juli ging das neue Event an den Start. Activision hat die Features vorgestellt.

Die 8. Saison geht bis August und hat einen neuen Battlepass, eine neue Karte, Waffen, Events und mehr im Gepäck. Der Battlepass hat zwei Varianten, eine ist gratis, für die andere müssen die Spieler zahlen. Aber auch in der Gratis-Version gibt es einiges, auf das sich die Spieler freuen können. Mit Stufe 14 schaltet man den Park "Shrapnel" frei, auf Stufe 21 gibt es die brandneue Waffe "DR-H" für lau. In der Pay-Version gibt es natürlich deutlich bessere Belohnungen. Stufe 50 bietet eine legendäre Calling-Card. Außerdem viele Fahrzeugs- und Waffenskins sowie das "Rage Quit"-Emote.

Alte Bekannte & neue Modi

Die Karte "Highrise" sollte allen Call of Duty: Modern Warfare 2 Spielern ein Begriff sein. Jetzt hat sie den Weg auf die mobilen Endgeräte geschafft. Mit dem neuen Operator-Skill "Katana" können Spieler jetzt ihre Gegner fokussieren und mit einem einzigen Angriff ausschalten. Der Fokus funktioniert auch in Rauchgranaten.

Anzeige

Zudem bringt die 8. Saison einen neuen Modus, der aus Call of Duty: Modern Warfare 3 bekannt ist: In Juggernaut treten fünf Spieler gegen einen Juggernaut an, der mit der X-51 Goliath ausgestattet ist. Wer den Juggernaut erledigt wird selbst zu einem.

Dies und noch viel mehr erwartet die Spieler in "The Forge"