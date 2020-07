Champions League, Auslosung: FC Bayern droht Barcelona, RB Leipzig gegen Atlético

Sollte sich der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München nach dem 3:0-Hinspielsieg gegen den FC Chelsea für das Viertelfinale der Champions League qualifizieren, trifft der Doublegewinner aus Deutschland auf den Sieger aus SSC Neapel vs. FC Barcelona.

RB Leipzig muss sich nach dem bereits perfekten Einzug in die Runde der letzten Acht mit Atlético Madrid auseinandersetzen. Das ergab die Auslosung am Freitag im schweizerischen Nyon am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA).