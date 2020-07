Zlatan Ibrahimovic kennt Ralf Rangnick nicht - Zukunft offen

Ibrahimovic: "Gehe nur dorthin, wo ich das Sagen habe"

"Schauen wir mal wie es mir in zwei Monaten geht und was mit dem Klub geschieht. Wenn dies die Lage ist, wird es schwierig sein, dass man mich noch in der nächsten Saison sieht, ich sage es ehrlich. Die Lage ist nicht unter Kontrolle", betonte Ibrahimovic in Bezug auf die Gerüchte über eine mögliche Trennung von Trainer Stefano Pioli.