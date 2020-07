Werder Bremen: PK mit Florian Kohfeldt, Frank Baumann im LIVETICKER

Florian Kohfeldt bleibt auch in der neuen Saison Trainer. Entsprechende SPORT1 -Informationen bestätigte Bremen am Freitag. Die Bremer Verantwortlichen hatten ohnehin keinen Hehl daraus gemacht, mit Kohfeldt weitermachen zu wollen. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.

+++ Baumann führt Verletzungen als Hauptursache an +++

"Wir hatten ein katastrophales Mitteldrittel. Die Hauptursachen lagen in der Vorbereitung, im ersten Drittel der Saison. Nach der Coronpause haben wir gezeigt, was in der Mannschaft steckt."

"Wir sind vor der Saison ein finanzielles Risiko gegangen. Auch wenn wir die Spieler häufig in Schutz genommen haben, wissen wir auch, dass sie Mitschuld tragen an unserer mäßigen Saison tragen."

"Alle Spieler sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Führungsspieler konnten keinen Halt und Stabilität gegeben. Viele Führungsspieler, wenig wirklich dominante Typen. Was uns auch gefehlt hat, ist ein Gegenpol wie Max, der dem Trainer mal die Sicht der Mannschaft hinweist. Aber hier hat uns nicht nur Max gefehlt, sondern auch Niklas Füllkrug. In der Rückschau hätten wir vielleicht auch über die Veränderung des Themas Zielsetzung reden müssen, um die Sinne noch mehr zu schärfen."

"Wir werden durch die PK keine Aufbruchstimmung verbreiten können. Was wir aber versprechen können, ist, dass wir aus dieser Saison sehr viel gelernt haben. Wir sind aber von der Konstellation und dem Weg absolut überzeugt, von dem wir im - Gegensatz zu vielen Teilen aus Bremen - bundesweit sehr viel Anerkennung bekommen. Wir werden auch weitere Entscheidungen treffen in den nächsten Wochen."

+++ Bode: Werder muss Werder bleiben +++

Bode: "Den Klassenerhalt in diesem Jahr haben wir mit sehr viel Glück, sehr viel Zusammenerhalt, aber auch mit der Hilfe von Union Berlin geschafft. Uns ist klar, dass wir all diejenigen, die denken es gibt nur "Weiter so" oder "Köpfe rollen", nicht glücklich machen. Aber wir denken nicht so. Ein reines "Weiter so" darf es nicht geben, wir müssen uns verändern. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen. Man sollte nur nicht ständig die gleichen machen. Wir müssen besser werden.

+++ "Relegation war Nahtoderfahrung" +++

Werder Bremen hat sich mit einem 2:2 im Relegationsrückspiel beim 1.FC Heidenheim und viel Glück ein weiteres Jahr Bundesliga gesichert. © Getty Images

Das Duell war nicht das einzige, das zu einem Krimi geriet. SPORT1 blickt auf historische Relegationsduelle zurück © Getty Images

Die erste Relegation zwischen Bundesliga und Zweiter Liga wird 1982 gespielt. Damals macht Bayer Leverkusen kurzen Prozess mit den Kickers Offenbach. 1:0 und 2:1 lauten die Ergebnisse, Arne Larsen Ökland und Peter Szech feiern den Sieg © imago

Ein Jahr später setzt sich dann der Zweitligist durch. Bayer Uerdingen bezwingt Schalke 04. Der Gelsenkirchener Wolfram Wuttke scheitert am Krefelder Keeper Werner Vollack © imago

Anzeige

Peter Szech (l.) und Ludger van de Loo bejubeln den Aufstieg © imago

Zweitligist MSV Duisburg fordert Eintracht Frankfurt im Jahre 1984. Allerdings vergeblich. Die "Zebras" unterliegen den Hessen mit 0:5 und 1:1. Frank Hammerschlag grätscht gegen Frankfurts Ronald Borchers. Interessant auch der Duisburger Trikotsponsor "Mr. Softy" © imago

Ein Jahr später ist wieder der Zweitligist dran. Der 1. FC Saarbrücken befördert Arminia Bielefeld in die Zweitklassigkeit. Wolfgang Seel wird von Bielefelds Norbert Dronia in den Schwitzkasten genommen © imago

Die vielleicht dramatischste Relegation aller Zeiten findet 1986 statt. Zweitligist Fortuna Köln gewinnt das Hinspiel gegen Borussia Dortmund mit 2:0. In der letzten Minute des Rückspiels erzielt Stürmer Jürgen Wegmann das 3:1 für den BVB - und erzwingt damit ein Entscheidungsspiel © imago

Anzeige

Dieses gewinnen die Schwarz-Gelben mit 8:0. Wegmann, dessen Wechsel zu Schalke 04 zu diesem Zeitpunkt schon fest steht, wird zum Helden © imago

1987 muss der FC Homburg als Erstligist in die Relegation. Trainer Gerd Schwickert gibt Andrzej Buncol vor dessen Einwechslung letzte Tipps. Offenbar mit Erfolg. Die Saarländer gewinnen das Hinspiel gegen den FC St. Pauli mit 3:1 und können sich so im Rückspiel eine 1:2-Niederlage erlauben © imago

Zweitligist SV Darmstadt 98 gewinnt 1988 das Hinspiel gegen Waldhof Mannheim mit 3:2. Doch die "Lilien" mit Oliver Posniak (r.) verlieren das Rückspiel gegen Karl-Heinz Bührer und Co. mit 1:2. Es kommt zum Entscheidungsspiel, das die Kurpfälzer im Elfmeterschießen für sich entscheiden © imago

1989 sind wieder Eintracht Frankfurt und der 1. FC Saarbrücken beteiligt. Für die Saarländer geht Anthony Yeboah (r.) auf Torejagd. Zwar muss sich sein Team dem Bundesligisten beugen, doch der Ghanaer wechselt im Anschluss zur SGE und geht viele Jahre in der Bundesliga auf Torejagd. Auch im nächsten Jahr spielt der FCS wieder in der Relegation. Doch diesmal verliert der Klub gegen den VfL Bochum © imago

Anzeige

In der vorübergehend letzten Relegation 1991 spielen die Stuttgarter Kickers gegen den Bundesligisten FC St. Pauli. Nach zwei Remis setzen sich schließlich die Schwaben im Entscheidungsspiel durch. Danach geht die Relegation in eine 18-jährige Pause... © imago

Erst 2009 wird sie wiederbelebt. Der 1. FC Nürnberg besiegt als Zweitligist Energie Cottbus souverän mit 3:0 und 2:0 © Getty Images

Ein Jahr später ist wieder der FCN dabei, diesmal als Bundesligist. Und wieder erweist sich der Club als Relegationsspezialist. 1:0 und 2:0 lauten die Ergebnisse gegen den FC Augsburg © imago

Dante hat gut lachen - trotz des Verlustes seiner Haarpracht. 2011 schafft Borussia Mönchengladbach unter Trainer Lucien Favre nach katastrophaler Saison doch noch das Wunder und setzt sich gegen den VfL Bochum (1:0, 1:1) durch © Getty Images

Anzeige

Das Relegationsduell zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC sorgt 2012 für reichlich Zündstoff. Der Zweitligist (2:1, 2:2) behält auf dem Rasen die Oberhand © Getty Images

Wegen der chaotischen Verhältnisse beim Rückspiel am Rhein geht es aber in die Verlängerung vor dem Sportgericht. Am Ende bleibt's dabei: Die Fortuna steigt auf, Hertha muss in die Zweite Liga © Getty Images

2013 rettet sich 1899 Hoffenheim erst am 34. Spieltag durch ein spätes 2:2 bei Borussia Dortmund in die Relegation. Dort wartet der Vorjahresabsteiger 1. FC Kaiserslautern, der die Rückkehr in die Bundesliga anpeilt, das Hinspiel in Sinsheim aber mit 1:3 verliert ©

Im Rückspiel auf dem ausverkauften Betzenberg werfen die "Roten Teufel" dennoch nochmal alles in die Waagschale, geraten aber kurz vor der Pause in Rückstand und gehen schließlich erneut als Verlierer vom Platz (1:2). Die TSG bleibt in der Bundesliga ©

Anzeige

Nach 50 Jahren im Oberhaus droht dem Hamburger 2014 nach einer Katastrophensaison der erstmalige Absturz in die Zweite Liga. Gegen die SpVgg Greuther Fürth um Torjäger Ilir Azemi (l.) bekleckert sich der Dino in der Relegation ebenfalls nicht mit Ruhm, nach einem torlosen Hinspiel in der Hansestadt... ©

...genügt den Rothosen im Rückspiel aber schon ein mageres 1:1 zum Klassenerhalt. Torschütze Pierre-Michel Lasogga wird zum gefeierten Helden ©

Woran inmitten der Jubelarien noch keiner zu denken wagt: Nur zwölf Monate später steht der HSV erneut in der Relegation - und mit dem Rücken zur Wand. ©

Und da wird es noch viel dramatischer. Marcelo Diaz trifft im Rückspiel gegen Karlsruhe mit einem direkt verwandelten Freistoß in der Nachspielzeit zum 1:1 - Verlängerung © Getty Images

Anzeige

In der Verlängerung schafft Nicolai Müller den 2:1-Siegtreffer - und damit die erneute Rettung für den HSV. Der KSC fühlt sich um den Aufstieg betrogen, weil der Ausgleich erst nach einem strittigen Freistoßpfiff zustande kam © Getty Images

Es folgen die zwei Zitterjahre des VfL Wolfsburg. Mario Gomez (l.) trifft 2017 im Derby gegen Eintrachjt Braunschweig zum 1:0-Endstand im Hinspiel. Da die Wölfe mit dem gleichen Ergebnis auch bei der Eintracht gewinnen, bleiben sie oben ©

Bruno Labbadia rettet den VfL im Jahr darauf in der Extrarunde. Gegen Holstein Kiel gibt es ein 3:1 daheim und einen 1:0-Erfolg auswärts ©