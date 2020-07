Hearthstone: Der Balance Patch 17.6 bringt weitere Karten-Nerfs

Am 14. Juli werden die neuesten Balance-Änderungen in Hearthstone implementiert. Von den acht veränderten Karten sind gleich drei Demon Hunter Karten dabei. Denn obwohl die Klasse wieder und wieder abgeschwächt wurde, die Dominanz auf der Ladder ist bislang ungebrochen. Aber auch andere mächtige Decks die aktuell die Meta bestimmen werden vom Nerf-Hammer getroffen.

Demon Hunter - weiter runter

Drei Karten die in nahezu jedem Demon Hunter Deck zu finden sind werden deutlich abgeschwächt. Unspielbar werden sie dadurch aber noch lange nicht. Ob und wie sie noch ihren Platz in den Decklisten finden wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Es könnte aber reichen um den Demon Hunter von seinem Thron zu stoßen. Doch nicht nur er wird etwas in die Schranken gewiesen, auch andere Klassen sind betroffen.