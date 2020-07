Europa League: Auslosung Viertelfinale LIVE im TV, Stream, Ticker

Noch steht kein einziger Viertelfinalist fest, da wird bereits die Runde der letzten Acht in der Europa League ausgelost. Das Finale steigt in Köln.

Eine Stunde nach der Auslosung in der Königsklasse haben auch die Teilnehmer an der Europa League Gewissheit über ihre nächsten Gegner.

+++ Das war's +++

+++ Jetzt kommen die Loskugeln ins Spiel +++

+++ Die Auslosung beginnt +++

+++ Der Terminplan der Europa League +++

Die Viertelfinals steigen am 10./11.8., die Halbfinals am 16./17.8. und das Endspiel am 21.8. (alle 21.00 Uhr MESZ). Das Finale wird am 21. August im RheinEnergieStadion in Köln ausgetragen.