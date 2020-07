Basketball: Danilo Barthel vom FC Bayern vor Wechsel zu Fenerbahce?

Danilo Barthel steht vor einem Wechsel in die Türkei © Imago

Mit dem FC Bayern scheitert Kapitän Danilo Barthel beim BBL-Finalturnier frühzeitig. Nun steht der 28-Jährige offenbar vor einem Wechsel in die Türkei.

Laut dem exzellent informierten Basketball-Experten Varlas Nikos wechselt Kapitän Danilo Barthel in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul.

Erstes Mal Ausland für Barthel

Seit 2016 spielt der Deutsche bei den Münchnern, sein Vertrag ist mit dem Ende der vergangenen Saison ausgelaufen. Wie es mit seiner Karriere weitergeht, konnte der 28-Jährige zuletzt nicht sagen. Einen Verbleib in der bayerischen Landeshauptstadt konnte sich Barthel aber gut vorstellen.

"Man muss alles abwarten, was in den nächsten Wochen passiert. Ich habe immer betont, dass ich mich in München wohlfühle. Ich sehe das Potential des Standorts und des Vereins, sowie das Potential der Basketballbranche hier. Der Rest wird sich zeigen", hatte der Forward im Podcast SPORT1 Corona Update geäußert.