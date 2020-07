Leichtathletik: Noah Lyles freut sich zu früh über Fabelweltrekord über 200 Meter

Die Freude währte nur kurz. Noah Lyles wird über 200 Meter mit der neuen Weltrekordzeit gestoppt. Am Ende stellt sich aber heraus, dass er nicht ganz 200 Meter lief.

Der Weltmeister aus den USA lief zum Auftakt der "Inspiration Games" in Zürich seine Paradestrecke in angeblich 18,90 Sekunden - was deutlich unter der Bestmarke des Jamaikaners Usain Bolt (19,19) liegt. Nach einer Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass Lyles nur 185 m gelaufen war, da ihm die falsche Startlinie zugewiesen wurde.