FC Bayern: Die außergewöhnliche Geschichte von Jamie Lawrence

Jamie Lawrence hat beste Voraussetzungen für eine Basketball-Karriere. Doch er entscheidet sich für den Fußball und will sich beim FC Bayern durchsetzen.

So einen triumphalen Tag hat es wohl selbst in der langen, ruhmreichen Historie des FC Bayern noch nie gegeben.

Zwei Titel innerhalb von nur sechs Stunden gingen am Samstag vergangener Woche nach München. Schon bevor die Profis am Abend den DFB-Pokal gewannen, feierte die zweite Mannschaft der Bayern die Meisterschaft in der 3. Liga.