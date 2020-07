Boxbelegung im Hamburger Galopp-Derby stehen fest - Top-Favorit hat Glück

Die Box-Belegungen beim 151. Deutschen Derby am Sonntag:

Box 4: Wonderful Moon; Generalausgleich: 96,0

11: Grocer Jack; 93,

5: Soul Train; 92,5

1: Kaspar; 92,0

8: Adrian; 91,5

13: In Swoop; 91,5

10: Kellahen; 91,0

3: Only the Brave; 91,0

17: Dicaprio; 90,0

6: Frohsim; 88,0

2: Palm Springs; 88,0

14: Near Poet; 87,5

15: Toscano; 86,0

9: Notre Ruler; 85,0

19: Brian Boru; 83,0

7: Anatello; 82,0

18: Prince Oliver; 80,0

12: Torquator Tasso; 70,5

19: Furioso; 64,0