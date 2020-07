Galopp: Deutsche Derby in Hamburg erstmals mit einer Frau als Siegerin?

Noch nie in der Geschichte des bedeutendsten deutschen Galopprennens, das am Sonntag in Hamburg ausgetragen wird , gab es den Sieg einer Frau. Diesmal sind eine Reiterin und zwei Trainerinnen im 19-köpfigen Aufgebot vertreten (Sa., ab 12 Uhr LIVE im TV und STREAM; So., ab 15 Uhr LIVE im TV und STREAM).