FC Arsenal: Bernd Leno feiert womöglich früher Comeback als geplant

Noch in dieser Saison könnte Bernd Leno wieder ins Training einsteigen. Seine Genesung nach der Bänderverletzung im Juni schreitet schneller voran als angenommen.

Der 28-Jährige werde wohl noch vor Saisonende wieder in das Training einsteigen, teilten die Gunners am Donnerstag mit. Die Spielzeit der englischen Premier League endet am 26. Juli.