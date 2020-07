FC Bayern München: Darum hat Lucas Hernández Julius Cäsar auf dem Arm

Unter Niko Kovac hatte er zu kämpfen, war zuletzt aber wieder Stammspieler. Möglich, dass er zum Karriereende in die Heimat zurückkehrt, Bilbao meldet offen Interesse an © Getty Images

Im September erlitt er gegen Leverkusen einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss im rechten Knie und kämpft seitdem um sein Comeback. Noch in dieser Saison will er wieder auf dem Platz stehen © Getty Images

Götze liefert auch in München ordentliche Statistiken, eine Leistungsexplosion bleibt aber aus. Der WM-Held von 2014 kehrt 2016 zum BVB zurück, wo eine Stoffwechselerkrankung bekannt wird. Inzwischen hat er sich erholt und zeigt wieder starke Leistungen in Schwarz-Gelb © Getty Images

RECHTSAUSSEN: Douglas Costa (2015 für 30 Millionen von Schachtjor Donezk): Der Brasilianer startete im wahrsten Sinne des Wortes wie eine Rakete, überzeugte mit Schnelligkeit, Dribblings und Torgefahr. Am Ende kommt er in seiner Premierensaison auf 25 Scorerpunkte in 43 Spielen © Getty Images

In der Folge stagniert der heute 28-Jährige allerdings, Zweifel an seiner Einstellung kommen auf. Nach seinem endgültigen Wechsel zu Juventus Turin (zuvor war er bereits ausgeliehen) 2018 deklariert ihn Uli Hoeneß als "Söldner" © Getty Images

MITTELSTÜRMER: Mario Gomez (2009 für 30 Millionen vom VfB Stuttgart): Trotz 113 Treffern in 174 Spielen für den FC Bayern muss der Ex-Nationalspieler immer wieder um Anerkennung kämpfen. Louis van Gaal will ihn aussortieren, Uli Hoeneß bezeichnet ihn als "gut, aber nicht sehr gut" © Getty Images

Am Ende der Saison dürfte seine Zeit bei den Bayern vorerst zu Ende gehen - auch wenn er das selbst noch nicht wahrhaben will. Im Anschluss an seine Karriere hat ihm Bayern einen Job im Verein in Aussicht gestellt © Getty Images