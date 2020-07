DEL: Saisonstart nicht vor November - alle Klubs erhalten Lizenz

Die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wird wie erwartet nicht vor November starten.

Wie die Penny DEL am Donnerstag mitteilte, einigten sich die 14 Klubs, die allesamt die Lizenz erhielten, den ursprünglich am 18. September geplanten Start um mindestens sechs Wochen zu verschieben. Hintergrund der Entscheidung seien die weiterhin bestehenden behördlichen Verbote für Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober.

Die Lizenzierung aller Klubs sei hingegen "ein wichtiges Zeichen, und ich möchte allen Klubs für die Arbeit danken. Die diesjährige Prüfung war in Zeiten von Corona so anspruchsvoll wie nie zuvor", sagte Arnold: "Es hat sich dabei aber auch die große Solidarität und der Zusammenhalt unserer Partner, Spieler und Mitarbeiter in Liga und Klubs gezeigt. Der Blick geht jetzt nach vorne."