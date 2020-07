CS:GO: Trusted Mode implementiert - große Probleme für Streamer

Der Trusted Mode ist jetzt in CS:GO implementiert. © Valve

Mit dem letzten Patch wird der Trusted Mode jetzt zur Default-Einstellung in CS:GO. Nach einer zweiwöchigen Testphase soll es den Cheatern an den Kragen gehen.

Nachdem die Betaphase erst Ende Juni gestartet hatte ist der neue Anticheat jetzt implementiert. Ab jetzt sind also alle Clients standardmäßig im Trusted Mode unterwegs. Damit will Valve die Cheat-Probleme in den Griff bekommen, mit denen Counter-Strike schon seit Anfangstagen immer wieder zu kämpfen hat. Das Prinzip ist simpel aber effektiv: Durch den Trusted Mode wird verhindert, dass Drittanbietersoftware auf das Spiel zugreifen oder mit dem Spiel interagieren kann. Doch genau hier liegt das Problem für viele Nutzer, die keineswegs zu den Cheatern zählen.