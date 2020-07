Nationalmannschaft: Oliver Bierhoff verspricht "neues Deutschland"

Bundestrainer Joachim Löw werde "unseren Spielstil ändern und damit Erfolg haben. Wir werden ein neues Deutschland sehen", sagte Bierhoff der spanischen Sporttageszeitung Marca . In dem Interview äußerte sich Bierhoff auch zur Zukunft von Kai Havertz.

Neuer: ter Stegen muss geduldig sein

Bierhoff hofft auf eine "normale" EM mit Zuschauern, betonte aber: "Das wird nicht einfach." Es wäre "ohne Zweifel einfacher und sicherer" gewesen, das Turnier in einem Land statt in zwölf Gastgeberstädten zu veranstalten, "das hätte auch die UEFA gerne so, aber sie kann es nicht ändern. Die bürokratischen Probleme wären unglaublich."